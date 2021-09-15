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Friends'in yıldızlarını aşk yaşadığı söyleniyordu! Jennifer Aniston sessizliğini bozarak David Schwimmer hakkında bir itirafta bulundu!

Friends dizisinde Rachel karakterine hayat veren Jennifer Aniston dizide Ross karakterini canlandıran David Schwimmer ile gerçek hayatta da birlikte oldukları iddialarına son noktayı koydu.

Friends'in yıldızlarını aşk yaşadığı söyleniyordu! Jennifer Aniston sessizliğini bozarak David Schwimmer hakkında bir itirafta bulundu!

Yayınlandığı döneme damga vuran Amerikan komedi dizisi Friends'in yıllar sonra çekilen özel bölümü Friends: The Reunion yayınlanmasıyla büyük yankı uyandırdı.  Dizinin yıldızları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer ve Matthew Perry'nin yaşadığı duygusal anlar ise çok konuşuldu.

En çok konuşulan sahne ise dizide sevgili olan Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın, yıllar önce birbirlerinden hoşlandıklarını açıklamaları oldu.

Friends'in yıldızlarını aşk yaşadığı söyleniyordu! Jennifer Aniston sessizliğini bozarak David Schwimmer hakkında bir itirafta bulundu!

Schwimmer, "Birimizden biri hep bir ilişki içinde olduğundan hiçbir zaman bir araya gelmedik" derken Aniston, "Birbirimize duyduğumuz hayranlık ve sevginin tümünü Ross ve Rachel'a kanalize ettik" diye eklemişti.

Friends:The Reunion'da yapılan bu itiraf sonrası Jennifer Aniston ile David Schwimmer'ın aşk yaşadığı iddialarına her geçen gün bir yenisi eklendi.

Friends'in yıldızlarını aşk yaşadığı söyleniyordu! Jennifer Aniston sessizliğini bozarak David Schwimmer hakkında bir itirafta bulundu!

"O BENİM KARDEŞİM"

Closer dergisine konuşan kaynaklar, ikilinin Reunion çekimlerinden sonra tekrar birlikte olmaya başladıklarını öne sürmüştü.

Tüm bunların ardından Jennifer Aniston sessliğini bozarak David Schwimmer ile hakkında çıkan iddialara, "Hakikaten buna inanamadım. 'Gerçekten mi? O benim kardeşim' diye düşündüm. Fakat yine de anlıyorum. Doğrusu bu bize fantezi ve hayallerin gerçekleşmesi için ne kadar çok beklentinin olduğunu gösteriyor" şeklinde yanıt verdi.
Friends'in yıldızlarını aşk yaşadığı söyleniyordu! Jennifer Aniston sessizliğini bozarak David Schwimmer hakkında bir itirafta bulundu!

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