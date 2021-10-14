Frijider ne demek, TDK'ya göre Frijider kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Frijider ne demek? Frijider TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi frijider kelimesi. Peki frijider ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre frijider nedir, frijider kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FRİJİDER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Frijider kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Frijider kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre frijider kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Buzdolabı

