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Frijidite ne demek, TDK'ya göre Frijidite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Frijidite kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Frijidite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Frijidite nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Frijidite kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Frijidite ne demek, TDK'ya göre Frijidite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Frijidite ne demek? Frijidite TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi frijidite kelimesi. Peki frijidite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre frijidite nedir, frijidite kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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FRİJİDİTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Frijidite kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Frijidite kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre frijidite kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadında cinsel isteksizlik

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