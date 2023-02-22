Frixos Grivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frixos Grivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frixos Grivas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frixos Grivas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Frixos Grivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frixos Grivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frixos Grivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frixos Grivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frixos Grivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frixos Grivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frixos Grivas 23 Eylül 2000 tarihinde Livadia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Φροίξος Γρίβας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frixos Grivas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Frixos Grivas'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Frixos Grivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frixos Grivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Frixos Grivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frixos Grivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AO Glyfadas

30 Haziran 2018 yılında Panionios U20

1 Temmuz 2019 yılında Panionios

3 Ağustos 2020 yılında OFI Girit

17 Ocak 2022 yılında PS Kalamata

30 Haziran 2022 yılında OFI Girit

Frixos Grivas kimdir

Frixos Grivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frixos Grivas şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Frixos Grivas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Frixos Grivas nereli

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