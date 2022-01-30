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FT Antalyaspor Crivelli ile olan sözleşmesini fesh etti!

FT Antalyaspor Enzo Crivelli ile yollarını ayırdı.

FT Antalyaspor Crivelli ile olan sözleşmesini fesh etti!

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Enzo Crivelli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.
FT Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başakşehir Futbol Kulübü'nden kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasına yer verildi.

FT Antalyaspor Crivelli ile olan sözleşmesini fesh etti!

 Başakşehir'den sezon başında kiralanan Crivelli, kırmızı-beyazlı formayla gol ya da asist üretme başarısı gösteremedi. Crivelli, geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir takımında forma giyemiyordu.

 

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