Fuad Sule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fuad Sule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fuad Sule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fuad Sule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fuad Sule 20 Ocak 1997 tarihinde Ibadan şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. İrlanda,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fuad Sule Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Fuad Sule, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Fuad Sule'nin Larne FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fuad Sule Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fuad Sule isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fuad Sule Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fuad Sule futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında St. Pat's U19

1 Ocak 2017 yılında Bohemians

1 Ocak 2018 yılında Barnet

1 Temmuz 2018 yılında Larne FC

Fuad Sule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fuad Sule şuan Larne FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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