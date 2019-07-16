Fuat Oktay açıkladı: 6 ay erken tamamlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay '(11. Kalkınma Planı) Normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 'Dijital Türkiye Versiyon 1.0', 6 ay erken tamamlanarak, kapsamdaki hizmetler Dijital Türkiye’ye entegre edilmiştir." dedi
Fuat Oktay: "(11. Kalkınma Planı) Normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 'Dijital Türkiye Versiyon 1.0', 6 ay erken tamamlanarak, kapsamdaki hizmetler Dijital Türkiye’ye entegre edilmiştir. 2023 Dijital Türkiye’sinde, büyük verinin kullanılmasıyla, '2.0' diye adlandırdığımız insan odaklı yapay zekayı esas alan Dijital Türkiye 2.0 sistemine geçeceğiz. Hizmet başına düşen ortalama evrak sayısı Dijital Türkiye Versiyon 1.0’ın tamamlanmasıyla ortalama 3,81 oranından 0,35’e düşürülmüştür" dedi.
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