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  3. Fuat Oktay, Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı

Fuat Oktay, Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı.

Fuat Oktay, Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Fuat Oktay, Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Nuri Paşa (Killigil) ve Kafkas İslam Ordusu'nun kahraman neferlerini rahmetle yad ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de can Azerbaycan ile tek yüreğiz." ifadelerini kullandı.



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