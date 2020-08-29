Fuat Oktay'dan AB'ye sert mesaj: Kimse Türkiye'den geri adım beklemesin!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz ve Ege hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, AB'yi işaret ederek: "Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

"Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin. Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını koruyacaktır.

"Avrupa'ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir. Ne yazık ki Avrupa'nın, Türkiye'nin lehine, çıkarlarımıza olan hiçbir konuda yanımızda olmayı bırakın tepki vermediğini pek hatırlamıyoruz"

YUNANİSTAN'IN KARASULARINI 12 MİLE ÇIKARMAK İSTEMESİ

Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesine ilişkinde tepki gösteren Oktay, "Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak? Milletimiz söz konusu bağımsızlığı, istiklali, özgürlüğü olduğunda hiçbir şey dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buymuş umurunda bile olmaz" ifadelerini kullandı.