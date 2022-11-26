Fuat Oktay'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon için tarih verdi! Gözler zamma çevrildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2023 yılı bütçeleri üzerine sunum yaptı. Oktay, sunumu sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fuat Oktay, milyonlarca çalışanın ne kadar olacağını merakla beklediği 2023 yılı asgari ücretti hakkında konuştu.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ

Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin, gelir ve damga vergisi dışında bırakıldığı anımsatan Fuat Oktay, yapılan yasal düzenlemeyle sadece işçilerin değil, tüm çalışanların kapsama alındığını kaydetti.

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"EK ÖDEMELER GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULMUŞTUR"

Oktay, sözlerine şöyle devam etti: "Ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı bırakılarak işçilerin net ücretlerinde çok önemli bir artış sağlanırken, istihdam, üretim ve yatırım da desteklenmiştir. Haziran 2023 sonuna kadar işverence işçiye elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere aylık 1000 liraya kadar yapılacak ek ödemeler, gelir vergisinden ve sigorta primi tutarından istisna tutulmuştur."

2023 YILI ASGARİ ÜCRETİ

2023 yılı asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına değinen Oktay şunları söyledi: "Son iki kararını işçi ve işveren kesiminin oy birliği ile alan Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına aralık ayında başlayacaktır. Asgari ücretin, toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız."

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4 FARKLI ZAM SEÇENEĞİ

Gözler asgari ücret zammının açıklanacağı Aralık ayına çevrilirken 4 farklı zam oranı konuşuluyor. İşte konuşulan zam oranları



Yüzde 24 zam: 6 bin 800 TL



Yüzde 40 artış: 7 bin 700 TL



Yüzde 47 artış: 8 bin 85 TL



Yüzde 55 zam: 8 bin 500 TL