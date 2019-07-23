Fuat Oktay'dan Ceylanpınar'a atılan roketlerle ilgili flaş açıklama

Dün akşam saatlerinde sınır ötesinden atılan roketin Ceylanpınar'da bir eve isbaet etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ SALDIRIYA KARŞILIK VERMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır ötesinden atılan roket sonucu yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir." dedi.

BAKANLIKTAN YAPAILAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.



Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Valilikten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada saat 21.00'de Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evin çatısına isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Beş vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı

CEYLANPINAR NEREDEDİR?

Ceylanpınar, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Şanlıurfa ilinin yaklaşık 81 bin nüfuslu bir ilçesidir. Ceylanpınar ilçesi, Şanlıurfa'nın ilçelerinden kuzeyde Viranşehir, batıda Eyyübiye, Harran ve Akçakale ilçeleriyle birlikte doğuda da Mardin'in Kızıltepe ilçesiyle komşudur ve Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçelerindendir. İl merkezinden uzaklığıysa ~ 140 km'dir.

