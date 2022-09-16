Fuat Oktay'dan, "Gece gelme gündüz gel" diyen Miçotakis'e: "Gelirsek zaten gündüzünüz gece olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına "Gece gelme gündüz gel" şeklinde karşılık veren Miçotakis'e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtı "Gelirsek zaten gündüzünüz gece olacak" oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fuat Oktay'dan, "Gece gelme gündüz gel" diyen Miçotakis'e: "Gelirsek zaten gündüzünüz gece olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da yaptığı tarihi konuşma, Yunanistan'ı adeta titretmiş, konu haber manşetlerine de yansımıştı. "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Erdoğan'a, Miçotakis'ten küstah bir yanıt geldi. "Gece değil gündüz gel" imasında bulunan Yunanistan Başbakanına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medyanın gündemine oturan o yanıtı verdi...

Fuat Oktay'dan, Gece gelme gündüz gel diyen Miçotakis'e: Gelirsek zaten gündüzünüz gece olacak

"GÜNDÜZÜNÜZ GECE OLACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ege'de provokatif eylemlerine devam eden Yunanistan'a "Bakıyoruz Miçotakis de 'gece gelme gündüz gel' diyormuş. Bilmiyor mu acaba Türkiye Ege'de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan'ın gündüzü gece olacak." şeklinde yanıt vererek tepki gösterdi.

Fuat Oktay'dan, Gece gelme gündüz gel diyen Miçotakis'e: Gelirsek zaten gündüzünüz gece olacak

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