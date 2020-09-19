Fuat Oktay'dan Yunan gazetesine sert tepki!

Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çirkin ifadeler kullanmıştı. Bu ifadelere karşı, tepkiler çığ gibi büyürken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da sert bir tepki gösterdi.

Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, "Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Yunan gazetesine tepkiler ise giderek artıyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumu ve kararlı duruşu nedeniyle bir süredir ülkeye cephe almış olan Yunanistan'da, sık sık Türkiye'ye yönelik provokatif haberleriyle gündeme gelen ve siyaseti haberciliğin üzerinde tutan Dimokratia gazetesi, bir skandala daha imza attı.

Manşette yer alan görselde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer veren gazete, bu fotoğrafın üzerine ağır küfür ve hakaret içeren bir başlık attı. Haberin detayında yer alan "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" şeklindeki ifadeler de dikkat çeken diğer bir unsur oldu.