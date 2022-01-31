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Fujer ne demek, TDK'ya göre Fujer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fujer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fujer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fujer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fujer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fujer ne demek, TDK'ya göre Fujer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fujer ne demek? Fujer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fujer kelimesi. Peki fujer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fujer nedir, fujer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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FUJER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fujer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fujer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fujer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eğrelti otu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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