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Fulya Akbay Toprak kimdir, nereli, kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle şikayette bulunan Fulya Akbay Toprak'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Fulya Akbay Toprak kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Fulya Akbay Toprak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fulya Akbay Toprak İbrahim Tatlıses'in kendisine hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi oldu. İbrahim Tatlıses'in 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, İbrahim Tatlıses’e ‘hakaret’ suçundan 740 lira adli para cezası, ‘tehdit’ suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Bunun üzerine Fulya Akbay Toprak merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Fulya Akbay Toprak kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

FULYA AKBAY TOPRAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tatlıses TV’de genel müdür olarak çalışan Fulya Akbay Toprak 36 yaşındadır.  Fulya Akbay Toprak'ın İbrahim Tatlıses'in kendisine hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olması üzerine davada Tatlıses 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı.

3 hafta önce sonuçlanan davada mahkeme, İbrahim Tatlıses’e ‘hakaret’ suçundan 740 lira adli para cezası, ‘tehdit’ suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

 

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