Fümerol ne demek, TDK'ya göre Fümerol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fümerol ne demek? Fümerol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fümerol kelimesi. Peki fümerol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fümerol nedir, fümerol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FÜMEROL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fümerol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fümerol kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fümerol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Etkin olmayan dönemlerde, yanardağların ağzından yayılan gaz

