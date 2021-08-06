Funda isminin anlamı nedir, Funda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Funda isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Funda ismi ne demek, Funda ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Funda isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Funda İsminin anlamı nedir? TDK Funda anlamı:

Funda isminin anlamı, TDK'da Kurak yerlerde yetişen çalı türünden bir ağaççık. şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca halk dilinde 4 farklı şekilde bilşnmektedir.

1-Denize Dökülen Büyük Irmak

2-Ay Yüzlü, Ay Gibi Güzel

3-Funda, fundagiller (Ericaceae) familyasından Erica cinsinden 700’den fazla türü barındıran çiçekli bitkilerin ortak adı.

4-Kırcık yerlerde yetişen ve birçok çeşidi olan çalı

Funda İsmi Kuranda geçiyor mu?

Funda ismi kuranda geçmemektedir.

Funda isminin kökeni:

Funda ismi Rumca kökenli bir isimdir. Türkiye'de 48240 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Funda isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Funda isminin rengi:

Altuni

Funda ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Funda isminin Harf Analizi Nedir ?

Funda ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

N : Sağduyulu, utangaç

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

Funda isminin Numerolojisi Kaçtır?

Funda ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F : 7

U : 25

N : 17

D : 5

A : 1

= 55 – Funda İsminin Numeroloji Toplamı 55’dir.

Funda isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Funda ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Funda isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6 U: 3 N: 5 D: 4 A: 1 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Funda isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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