Furkan Başargan kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

FURKAN BAŞARGAN KİMDİR, NERELİ?

Nereli olduğu bilinmeyen Furkan Başargan, 2020 yılında Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünü ikinci olarak bitirmiştir.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Kaç yaşında olduğuyla ilgili bir bilgi bulunmayan Furkan Başargan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. SAÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit öğrencisinin vefatından ötürü duyduğu üzüntüsünü, "Çok erkendi ama maalesef akıllı ve çalışkan öğrencimi Furkan'ı kaybettik. Çok üzgünüm. Nurlarda uyusun" ifadelerini dile getirdi.