Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers, LA Lakers'I 109-101 yendi

Dünyada basketbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA heyecan sürüyor. Bu kapsamda LA Lakers, evinde Philadelphia 76ers'i konuk etti.

Doğu Konferansı lideri 76ers, Furkan Korkmaz'ın 6 sayı kaydettiği maçta Lakers'ı yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

76ers'ta Danny Green 28 sayı, 5 ribaunt, Seth Curry ise 19 sayı, 2 asistle galibiyete katkı sağladı.

Art arda 4. yenilgisini alan Lakers'ta Kyle Kuzma 25 sayı, 9 ribauntla oynarken, Dennis Schröder ve Montrezl Harrell 20'şer kaydetti.