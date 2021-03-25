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  3. Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers, LA Lakers'I 109-101 yendi

Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers, LA Lakers'I 109-101 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) LA Lakers ile milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Philadelphia 76ers Los Angeles Lakers'ı 109-101 yendi.

Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers, LA Lakers'I 109-101 yendi

Dünyada basketbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA heyecan sürüyor. Bu kapsamda LA Lakers, evinde  Philadelphia 76ers'i konuk etti.

Doğu Konferansı lideri 76ers, Furkan Korkmaz'ın 6 sayı kaydettiği maçta Lakers'ı yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

76ers'ta Danny Green 28 sayı, 5 ribaunt, Seth Curry ise 19 sayı, 2 asistle galibiyete katkı sağladı.

Art arda 4. yenilgisini alan Lakers'ta Kyle Kuzma 25 sayı, 9 ribauntla oynarken, Dennis Schröder ve Montrezl Harrell 20'şer kaydetti.

Tayfun Altuntaş
Editör
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