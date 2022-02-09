Füru ne demek, TDK'ya göre Füru kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Füru ne demek? Füru TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi füru kelimesi. Peki füru ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre füru nedir, füru kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FÜRU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Füru kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Füru kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre füru kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dallar, kollar, ayrıntılar

- Çocuklar, torunlar

