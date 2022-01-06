Füsunkâr ne demek, TDK'ya göre Füsunkâr kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Füsunkâr ne demek? Füsunkâr TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi füsunkâr kelimesi. Peki füsunkâr ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre füsunkâr nedir, füsunkâr kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FÜSUNKÂR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Füsunkâr kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Füsunkâr kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre füsunkâr kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyülü

