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Fut ne demek, TDK'ya göre Fut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fut kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fut nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fut kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fut ne demek, TDK'ya göre Fut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fut ne demek? Fut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fut kelimesi. Peki fut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fut nedir, fut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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FUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fut kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre fut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayak

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