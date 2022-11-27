Futbol dünyası kahroldu! Eski milli futbolcu Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!

Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen A Milli Takım'ın eski oyuncularından Mehmet Oğuz hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Futbol dünyası kahroldu! Eski milli futbolcu Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mehmet Oğuz'un vefatıyla ilgili, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ın eski oyuncusu Mehmet Oğuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 19'u A Milli Takım ve 6'sı U-21 Milli Takım olmak üzere toplam 25 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Mehmet Oğuz, futbola başladığı Galatasaray'da uzun yıllar görev alıp kaptanlık yapmıştı. "Büyük Mehmet" lakabıyla bilinen Mehmet Oğuz, kariyerinin son bölümünde Fenerbahçe'de forma giymişti.

Futbol dünyası kahroldu! Eski milli futbolcu Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!


Mehmet Oğuz anısına 27 ve 28 Kasım tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Mehmet Oğuz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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