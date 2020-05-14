Futbol federasyonu süper ligi neden ısrarla oynatmak istiyor

Salgın ve ölümcül hastalık koronairüs (covid-199 nedeniyle yaşama dair bir çok şey askıya alınırken, yaşamımızın önemli bir parcası olan sporla ilgili bir çok dalda ve branşta maçlar müsabaklar liglerde ertelenmişti. Virüs ile yapılan mücadele de biraz olsun yaşam için alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlamışken akla gelen ilk soru ertelenen ve yarıda kalan bir çok spor ligleri ve müsabakaları kaldığı yerden devam edermi? Spor alanıyla özellikle önemli bir taraftar kitlesi olan futbol ligleri ve müsabakaları ön plana çıkarak oynanıp oynamayacağı yönünde merak konusu oldu. Bu konuda futbol severlerin gözü kulağı futbol federasyonuna çevrildi futbol federasyonu sağlık kurulu hazırlamış olduğu protokolle maçların nasıl ve ne şekilde alınacak.önlemlerle aynanabileceğini duyurmuştu. Bu rapor doğrultusunda Futbol federasyonu da süper başta olmak üzere diğer futbol liglerin 12 Haziran'da başlayabileceğini duyurmuştu. Federasyonun bu duyurusundan sonra bir çok futbol adamı yorumcusu, bu kararın mevcut şartlada uygulanmasının mümkün olmadığını savunarak liglerin tekrardan kaldığı yerden 12 Haziran'da başlamasına karşı çıkmıştı. Bu süreçte Futbol liglerinin tekrar başlaması tartışılırken, diğer tarftan Basketbol federasyonu, Volebol federasyonu ve Hentbol federasyonu aynı gün yaptıkları açıklamada liglerin mevcut durumlarıyla tescil edildiğini beyan ederek ligleri sonlandırdıklarını. Bu açıklamadan sonra akıllara Futbol federasyonuda aynı kararı alıp ligleri mevcut puan durumuyla tescil ederek sezonu bitirdiğini açıklarmıdı? Ama öyle olmadı. Futbol federasyonu yaptığı yen bir açıklamayla daha önce tüm liglerin 12 Haziran'da başlayayacağ yönündeki kararından ısrar ederek, diğer ligleri 1. Lig'in 19 Haziran'da 2. Lig'i ve üçüncü Lig'i 18 Temmuz'da bölgesel amatör ligleride 18 Temmuzd'a oynanacağını duyurdu.

Bu karardan alaşılacağı gibi Futbol federasyonun en önceliği süper lig maçlarını oynatıp, bu Lig'i sonlandırmak istiyor, diğer ligleri ileri atmasındaki düşüncenin o ligleri oynatmayabilecği yönünde.

ŞİMDİ SORU ŞU TFF SÜPER LİGİN OYNATILMASINDA NEDEN ISRAR EDİYOR

Burda en önemli düşüncem şudur! Galatasaray kulübu ve özellikle Teknik dirktör Fatih Terim'in liglerin iptal edilmeden ve şimdi yeniden başlaması yönündeki görüşleri tutumlar davranışları. Hatırlayın! Liglerin iptal edilmesinden önce liglerin seyircisin oynanacağı yönündeki kararını Fatih Terim ve Galatasaray, yöneticileri çok sert eleştirererk insan sağlığının insanın hayatının herşeyin üstesinde olduğunu savunarak liglerin acilen ertelenmesini, oynatılmamasını savunmuş ve hatta düzenlediği basın toplantısında çok sert açıklamallrda bulunmuştu. O tarihten sonra salgın hastalık ülkemize sirayet etmiş 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş bu gelişmeler üzerine ligler ertelenmişti. Yaklaşık 2 ay sonra liglerin başlaması yönünde alınan karara, ben en çok merakla galatasaray külübü ve teknikdrektörü Fatih Terim'in yapacağı açıklamay merak salmıştım. Öyle ya daha hiç vakanın olmadığı dönemde haklı bir sebeple insan sağlığını öne sürerek liglerin ertelenmesini istayaen Fatih Terim'in günümüzde ülkemizde binlerce insanın bu bulaşıcı hastalığa yakalandığ ve yüzlerce insan hayatını kaybettiği bir ortamda liglerin oynatılması yönünde ne gibi bir tutum takınacak? İşte en önemli nokta burası. Peki ne gördük o gün hastalık daha yeni konuşulurken, bu gün binlerce insanın öldüğü bir ortamda federasyonun ligler oynanacak karırana yaptığı açıklamayla " federasyonumuz bir karar almışsa ona uymalıyız, mazeret üretecek değiliz çıkıp oynayacağız " demesi benim kafamı tamaen karıştırmıştır. o gün hiç insan ölmezken, insan sağlığını öne sürerek bu şartlarda biz futbol oynayamayız diyen Fatih Terim, bu gün binlerce kişinin öldüğü zamanda çıkıpta " Mazeret üretemeyiz, çıkıp oynamalıyız" neden diyor. Akla şu geliyor. Demekki insan sağlığı önemli değilmiş. Galatasaray menfaatleri o gün onu gerektiriyordu, o açıklamaları yaptı, şimdide Galatasaraın menfaatleri bunu gerektiriyor bu açıklamayı yaptı. Benim kanımcada Futfol federasyonunun bir çok kulübün oynamak istemediği şu ortamda Galatasaray kulubü etkis ve baskısı altına kalarak süper ligi bir şekilde bitirmenin hesaplarını yapıyorlar.

Federasyonun ligleri başlatmasından sonra oynanacak ilk haftada bir kulübün sporcularının test sonuçları pozitif çıkarsa, ondan sonraki durum dahada kötüye, çıkılmaz bir hal alıp çok tartışmalı duruma düşmezmi, o zaman bu ligler nasıl bitirilecek, yarım kalan lig ne olacak ?

Kanımca başlayıpta tekrar ertelenen ve bitirilemeyen bir lig, Türk futbolunun temeline dinamitleri koyar, bizim uzun süre bir tartışmanın içine sokar, Türk futboluna yazık etmiş olurlar, futbol severleri tamamen futboldan soğutmuş olurlar. ve tüm sorumluluğuda bu kararları alanlara ait olur.