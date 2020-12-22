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  3. Futbol sahalarında görülmedik olay! Spot ışıkları hayatına mal oldu!

Futbol sahalarında görülmedik olay! Spot ışıkları hayatına mal oldu!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'in saha görevlisi Yohann Essirard, maç sonrası ışıklandırma spotlarından birisinin üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Futbol sahalarında görülmedik olay! Spot ışıkları hayatına mal oldu!

Futbol sahalarında görülmemiş bir olay Fransa'da yaşandı. Ligue 1 ekiplerinden Lorient'in saha görevlisi Yohann Essirard, spot ışıklarından birisinin üzerine düşmesi sonucuyla hayatını kaybetti. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Rennes ile hafta sonu yapılan lig maçının 10 dakika sonrasında sahayı kontrol etmek amacıyla görevine başlayan 38 yaşındaki Essirard'ın üzerine, sahanının ışıklandırma ve ısınmasını sağlayan spotlardan birisinin düştüğü belirtildi.

Futbol sahalarında görülmedik olay! Spot ışıkları hayatına mal oldu!

Olay sonrası ilk müdahalesi takımın sağlık ekipleri tarafından yapılan ve hastaneye kaldırılan Yohann Essirard'ın verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

Emniyet ekipleri ve kulübün, olay hakkında soruşturma başlattığı da ifade edildi.

Futbol sahalarında görülmedik olay! Spot ışıkları hayatına mal oldu!

Onur Çelik
Spor Editörü


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