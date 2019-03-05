Futbol: Spor Toto 1. Lig "Altay: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0"
- Altay: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Seyfettin Ünal
Altay: Aydın Bağ, Mustafa Murat Uslu, Gençer Cansev, Ulaş Zengin, Özgür Özkaya, İhsan Furkan Deniz (Dk. 70 İbrahim Akın), Yasin Palaz, Ferhat Çulcuoğlu, Tatos (Dk. 85 Oğuz Han Aynaoğlu), Kappel, Paixao (Dk. 90+4 İbrahim Öztürk)
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan (Dk. 75 Muhammed Ali Doğan), Cüneyt Köz, Furkan Çil, Doğa İşeri, Otoo, Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan (Dk. 89 Rahmi Anıl Başaran), Sedat Şahintürk, Kethevoama (Dk. 75 Mehmet Boztepe), Beleck
Gol: Dk. 32 Paixao (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 52 Nizamettin Çalışkan, Dk. 54 Kethevoama, Dk. 59 Cüneyt Köz, Dk. 73 Okan Alkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 90+6 Mustafa Murat Uslu (Altay)
İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın son karşılaşmasında Altay, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.
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