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Eskişehirspor evinde beraberliği tattı!

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Ankara Keçiörengücü'nü evine konuk eden Eskişehirspor, kıran kırana gerçekleştirdiği mücadelede 2-2 beraberlikle maçı sonuçlandırdı.

Eskişehirspor evinde beraberliği tattı!

2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında karşı karşıya gelen Eskişehirspor ve Ankara Keçiörengücü yapılan maçta 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Eskişehir

Hakemler: Alper Çetin, Uygar Bebek, Hüsnü Emre Çelimli

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Sezgin Coşkun (Dk. 28 Sholoja), Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Berkay Tanır, Alimi, Talha Erdoğan (Dk. 88 Onur Arı), Onur Bayramoğlu (Dk. 68 Alperen Kocabaş)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydin, Mert Kula, Abdulkadir Korkut, Soner Gönül, Süleyman Olgun (Dk. 46 İrfan Akgün), Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Manaj), Cem Ekinci, Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Dodoo), Kone (Dk. 46 Mustafa Tahir Babaoğlu)

Goller: Dk. 14 Uğur Utlu, Dk. 90 Manaj (Ankara Keçiörengücü), Dk. 32 ve Dk. 46 Alimi (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Alimi, Dk. 33 Furkan Balaban (Eskişehirspor)

MAÇ SONUCU

ESKİŞEHİR - TFF 1. Lig'in 9. haftasında, Eskişehirspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

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Editör Ekibi


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