Futbolda şike kumpası davası görülmeye devam ediyor

‘Futbolda şike' soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurulduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan duruşma salonunda görülecek duruşma 3 Temmuz'a kadar sürecek. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz Cuma günü Silivri'ye gelerek şikayetçi sıfatıyla duruşmaya katılacak.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise farklı suçlardan hapsi istendi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, dosyaya yeni gelen evrakın okunmasının ardından tutuklu sanık Mesut Aydın'ın savunmasının alınmasına geçildi.

Mahkeme heyeti, sanık Aydın'ın avukatının mazeret sunarak duruşmaya katılmadığını bildirdi.

Sanığın tutuklu olması ve avukatsız savunmasının alınamayacağını belirten mahkeme, bugün dinlenilmesi planlanan gizli tanığın da gelmemesi nedeniyle duruşmayı yarına erteledi.

Yarınki duruşmada, sanık Aydın savunmasının alınmasının yanı sıra bazı tanıkların da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.