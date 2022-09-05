Futbolseverlere müjde! Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maç şifresiz yayınlanacak! İşte TV8,5'ta yayınlanacak maçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan 4 maç, TV 8.5 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Futbolseverlere müjde! Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maç şifresiz yayınlanacak! İşte TV8,5'ta yayınlanacak maçlar...

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en önemli turnuvası olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla başlayacak.

Bu kapsamda Salı ve Çarşamba günü oynanacak olan bazı maçlar EXXEN platformundan şifreli olarak, bazı maçlar ise TV 8.5 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Futbolseverlere müjde! Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maç şifresiz yayınlanacak! İşte TV8,5'ta yayınlanacak maçlar...

İŞTE MAÇ PROGRAMI

Salı günü TV8.5 kanalından yayınlanacak olan maçlar ve saatleri şöyle:

19.45 Dinamo Zagreb - Chelsea

22.00 Celtic - Real Madrid

Çarşamba günü ekrana gelecek olan maçlar ve saatleri şöyle:

19.45 Ajax - Rangers

22.00 Napoli - Liverpool

Futbolseverlere müjde! Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maç şifresiz yayınlanacak! İşte TV8,5'ta yayınlanacak maçlar...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş'tan MKE Ankaragücü maçı sonrası sert açıklama! Ömer Erdoğan hedefe oturtuldu
Beşiktaş'tan MKE Ankaragücü maçı sonrası sert açıklama! Ömer Erdoğan hedefe oturtuldu
WWE Clash at the Castle'a damga vuran olay! Ünlü boksör Tyson Fury güreşçiyi tek yumrukla yere serdi
WWE Clash at the Castle'a damga vuran olay! Ünlü boksör Tyson Fury güreşçiyi tek yumrukla yere serdi
PSG - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
PSG - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün kimin maçı var 5 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 5 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Selçuk Bayraktar önce "Hürkuş"u, sonra horon ekibini uçurdu! TEKNOFEST'te "Gel Sibelum" rüzgarı!
Selçuk Bayraktar önce "Hürkuş"u, sonra horon ekibini uçurdu! TEKNOFEST'te "Gel Sibelum" rüzgarı!
Helikopter kaza kırıma uğramıştı! Acı haber geldi: Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu
Helikopter kaza kırıma uğramıştı! Acı haber geldi: Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu
Son dakika! İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika! İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Ahmet Hakan'dan Kız Kulesi yıkıldı iddialarına tepki! "En ciddi kişiler bile bu delirmeden kurtaramadılar kendilerini."
Ahmet Hakan'dan Kız Kulesi yıkıldı iddialarına tepki! "En ciddi kişiler bile bu delirmeden kurtaramadılar kendilerini."
Ünlü boksör Tai Emery'den ağızları açık bırakan sevinç! Rakibi yenince dayamadı, göğüslerini seyirciye sergiledi!
Ünlü boksör Tai Emery'den ağızları açık bırakan sevinç! Rakibi yenince dayamadı, göğüslerini seyirciye sergiledi!
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ağaç katliamları bitmiyor! İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kesti!
Ağaç katliamları bitmiyor! İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kesti!
Araç sahipleri kontak çalıştıracak! Akaryakıta beklenen indirim geliyor!
Araç sahipleri kontak çalıştıracak! Akaryakıta beklenen indirim geliyor!