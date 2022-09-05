Futbolseverlere müjde! Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maç şifresiz yayınlanacak! İşte TV8,5'ta yayınlanacak maçlar...

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en önemli turnuvası olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla başlayacak.

Bu kapsamda Salı ve Çarşamba günü oynanacak olan bazı maçlar EXXEN platformundan şifreli olarak, bazı maçlar ise TV 8.5 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

İŞTE MAÇ PROGRAMI

Salı günü TV8.5 kanalından yayınlanacak olan maçlar ve saatleri şöyle:

19.45 Dinamo Zagreb - Chelsea

22.00 Celtic - Real Madrid

Çarşamba günü ekrana gelecek olan maçlar ve saatleri şöyle:

19.45 Ajax - Rangers

22.00 Napoli - Liverpool