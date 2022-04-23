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Fütüroloji ne demek, TDK'ya göre Fütüroloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fütüroloji kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fütüroloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fütüroloji nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fütüroloji kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fütüroloji ne demek, TDK'ya göre Fütüroloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fütüroloji ne demek? Fütüroloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fütüroloji kelimesi. Peki fütüroloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fütüroloji nedir, fütüroloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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FÜTÜROLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fütüroloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fütüroloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fütüroloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gelecek bilimi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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