Fyn Rutherford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fyn Rutherford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fyn Rutherford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fyn Rutherford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fyn Rutherford 13 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fyn Rutherford Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına - tarihinde katılmıştır. Fyn Rutherford'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fyn Rutherford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fyn Rutherford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fyn Rutherford şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.