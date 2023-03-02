Fyn Rutherford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fyn Rutherford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Fyn Rutherford kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fyn Rutherford ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.