Fynn Arkenberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fynn Arkenberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fynn Arkenberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fynn Arkenberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fynn Arkenberg 4 Mart 1996 tarihinde Neustadt am Rübenberge şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fynn Arkenberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Fynn Arkenberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fynn Arkenberg'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fynn Arkenberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fynn Arkenberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fynn Arkenberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fynn Arkenberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2013 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2015 yılında Hannover 96 II

1 Temmuz 2016 yılında Hannover

1 Temmuz 2017 yılında Hannover 96 II

1 Temmuz 2018 yılında Hallescher FC

13 Ağustos 2019 yılında SV Rödinghausen

1 Temmuz 2021 yılında TSV Havelse

15 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Fynn Arkenberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fynn Arkenberg şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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