G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim: Hiç pozisyon vermeden gol yedik!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim PSV'ye 2-1 yenildikleri maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye 2-1 yenilen Galatasaray'ın Devler Ligi'ne veda etmesine ilişkin konuşan deneyimli teknik direktör Fatih terim açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tabii ki sonuç olarak kazanmak isteriz, hatta mümkünse farklı kazanmak isteriz ama bazen de gerçekleri kabul etmek gerekir. Bizden iyi takımlar, hem ilk maçta hem burada. Maçın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoluyduk, baskı denedik.

Bir şeyde daha başarılı olduk, onu da çalışarak bertaraf etmemiz lazım. Hiç pozisyon vermeden gol yedik.

Biz çok gol pozisyonu bulduk mu? Hayır. Baskılı bir oyun oynadık. Sonra da maalesef bir taçtan gol yedik. Demek ki konsantrasyon eksikliğimiz var. 10 kişi kalınca daha rahat oynadık, gol bulduk ama turla ilgili fazla şansımız yoktu.

Her maç bizim için özellikle 7 Eylül'e kadar hem bazı oyuncular için karar vereceğimiz zaman dilimi, hem de yeni arkadaşlarımızın adaptasyonuyla iyi futbol oynayan takım haline geleceğimizi düşünüyorum."

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti