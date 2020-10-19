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  3. G.Saray teknik direktörü Fatih Terim'den iptal edilen gol için flaş yorum!

G.Saray teknik direktörü Fatih Terim'den iptal edilen gol için flaş yorum!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-2 yenildikleri Alanyaspor maçı sonrası konuştu. Terim, Belhanda'nın iptal edilen golü ve Etebo'nun kırmızı kartı hakkında flaş ifadeler kullandı.

G.Saray teknik direktörü Fatih Terim'den iptal edilen gol için flaş yorum!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-2 yenildikleri Alanyaspor maçı sonrası konuştu. Terim, Belhanda'nın iptal edilen golü ve Etebo'nun kırmızı kartı hakkında flaş ifadeler kullandı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık. İlk yarı yıprandıktan sonra ikinci yarı 10 kişi oynamak kolay değil. Hamlelerimiz oldu, golü de bulduk ama verilmedi. Bizim VAR'lar genelde sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri. Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, kırmızı kart! Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar.

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