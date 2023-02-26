Gabadinho Mhango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabadinho Mhango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabadinho Mhango kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabadinho Mhango ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabadinho Mhango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabadinho Mhango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabadinho Mhango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabadinho Mhango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabadinho Mhango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabadinho Mhango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabadinho Mhango 27 Eylül 1992 tarihinde Chiweta şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Malavi uyrukludur.Gerçek adı da Hellings Frank Mhango şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabadinho Mhango Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. Gabadinho Mhango, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabadinho Mhango'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabadinho Mhango Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabadinho Mhango isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 825 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabadinho Mhango Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabadinho Mhango futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Big Bullets

27 Ağustos 2013 yılında Bloem. Celtic

28 Ocak 2016 yılında Golden Arrows

30 Haziran 2016 yılında Bloem. Celtic

1 Temmuz 2016 yılında Bidvest Wits FC

1 Temmuz 2019 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2022 yılında AmaZulu FC

Gabadinho Mhango kimdir

Gabadinho Mhango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabadinho Mhango şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brave Warriors

Gabadinho Mhango Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Malavi takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 63 maçta 17 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabadinho Mhango nereli

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