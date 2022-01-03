Gabari ne demek, TDK'ya göre Gabari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gabari ne demek? Gabari TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gabari kelimesi. Peki gabari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gabari nedir, gabari kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GABARİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gabari kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gabari kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre gabari kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bazı eşyaya verilmesi gereken boyutları, yan görüşü çizmeye, hazırlamaya veya denetlemeye yarayan örnek

- Motorlu veya motorsuz taşıtların köprü vb. altından rahatça geçebilmeleri için en yüksek boyutları belirten ölçüler

- Bir binanın, yöre imar dairesinin öngördüğü azami yüksekliği

