Gabor Buna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Buna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Buna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Buna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Buna 24 Mayıs 2002 tarihinde Kaposvár şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Buna Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Gabor Buna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabor Buna'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabor Buna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Buna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabor Buna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Buna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd II

21 Temmuz 2021 yılında Kecskemét

Gabor Buna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Buna şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabor Buna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Marcali VFC, Hévíz SK, Keszthelyi Haladás (-2015)

Macaristan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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