Gabor Jurek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Jurek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Jurek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Jurek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Jurek 4 Haziran 2004 tarihinde Szikszó şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Jurek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabor Jurek'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabor Jurek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Jurek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabor Jurek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Jurek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Diósgyőr U17

1 Ocak 2021 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr

Gabor Jurek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Jurek şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabor Jurek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Encs VSC (-2016)

Macaristan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U16 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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