Gabor Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Molnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabor Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabor Molnar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabor Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Molnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabor Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Molnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Molnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Molnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Molnar 16 Mayıs 1994 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Molnar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Gabor Molnar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabor Molnar'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabor Molnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Molnar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabor Molnar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Molnar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2012 yılında FC Tiszaújváros

31 Aralık 2012 yılında KBSC U19

1 Temmuz 2013 yılında Kazincbarcika

8 Ağustos 2014 yılında Mezőkövesd

12 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC

31 Ağustos 2018 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2019 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2019 yılında Mezőkövesd

31 Ocak 2020 yılında Diósgyőr

28 Temmuz 2022 yılında Mezőkövesd

Gabor Molnar kimdir

Gabor Molnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Molnar şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edelényi VSE, Borsodsziráki KSE, Bódva-Völgyi TSE (-2012)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabor Molnar nereli

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