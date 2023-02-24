Gabor Szalai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Szalai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Szalai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Szalai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Szalai 9 Haziran 2000 tarihinde Kecskemét şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Szalai Gábor Sándor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Szalai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Gabor Szalai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gabor Szalai'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabor Szalai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Szalai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabor Szalai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Szalai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kecskemét U17

1 Temmuz 2016 yılında Kecskemét U19

1 Temmuz 2019 yılında Kecskeméti TE

Gabor Szalai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Szalai şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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