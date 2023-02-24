Gabor Vas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Vas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Vas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Vas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Vas 29 Ağustos 2003 tarihinde Szekszárd şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Vas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michael R. Nagy Sportmanagemen yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabor Vas'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabor Vas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Vas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabor Vas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Vas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paksi FC U17

1 Temmuz 2020 yılında Paksi FC II

1 Temmuz 2021 yılında Paksi FC

Gabor Vas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Vas şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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