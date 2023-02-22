Gabriel Biriduba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Biriduba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Biriduba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel Biriduba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel Biriduba 21 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel Biriduba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Gabriel Biriduba'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gabriel Biriduba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel Biriduba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel Biriduba şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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