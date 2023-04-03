Gabriel Bontempo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Bontempo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Bontempo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel Bontempo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel Bontempo 16 Ocak 2005 tarihinde Uberaba şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Morais Silva Bontempo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel Bontempo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Bontempo'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.
Gabriel Bontempo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel Bontempo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Santos FC U20
Gabriel Bontempo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel Bontempo şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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