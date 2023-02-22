Gabriel Dada Adeboye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Dada Adeboye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Dada Adeboye kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Dada Adeboye ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Dada Adeboye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Dada Adeboye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Dada Adeboye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Dada Adeboye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Dada Adeboye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Dada Adeboye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Dada Adeboye 6 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Dada Adesola Adeboye şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Dada Adeboye Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E-miyakey Sports & TML yapmaktadır. Gabriel Dada Adeboye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Dada Adeboye'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Dada Adeboye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Dada Adeboye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Shooting Stars

1 Ocak 2015 yılında Bayelsa

1 Ocak 2017 yılında Ifeanyi Ubah

1 Temmuz 2017 yılında Sunshine Stars

1 Ocak 2019 yılında FC Heartland

1 Temmuz 2020 yılında Bayelsa

7 Ocak 2023 yılında Shooting Stars

Gabriel Dada Adeboye kimdir

Gabriel Dada Adeboye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Dada Adeboye şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabriel Dada Adeboye nereli

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