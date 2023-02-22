Gabriel İnnocent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel İnnocent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel İnnocent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel İnnocent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel İnnocent {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel İnnocent Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel İnnocent, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel İnnocent'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gabriel İnnocent Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel İnnocent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Kanemi Warriors
1 Temmuz 2019 yılında Abia Warriors
30 Eylül 2022 yılında Enugu Rangers
Gabriel İnnocent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel İnnocent şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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