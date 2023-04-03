Gabriel Kehinde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Kehinde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Kehinde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel Kehinde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel Kehinde 28 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Kehinde Victor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel Kehinde Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BWM Fodbold yapmaktadır. Gabriel Kehinde, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Kehinde'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gabriel Kehinde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel Kehinde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ağustos 2021 yılında Midtjylland U19
Gabriel Kehinde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel Kehinde şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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