Gabriel Leko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Leko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Leko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel Leko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel Leko 28 Şubat 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel Leko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports X Enterprise yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Leko'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gabriel Leko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel Leko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Ocak 2019 yılında NK Trnje Zagreb
11 Ağustos 2020 yılında Din. Zagreb U17
1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb U19
29 Ağustos 2022 yılında Lokomotiva U19
Gabriel Leko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel Leko şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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