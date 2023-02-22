Gabriel Luchinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Luchinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Luchinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Luchinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Luchinger 18 Aralık 1992 tarihinde Altstätten şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Armand Lüchinger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Luchinger Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Kick SA yapmaktadır. Gabriel Luchinger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Luchinger'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Luchinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Luchinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Luchinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Luchinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında GC Zürich U21

1 Şubat 2011 yılında St. Gallen U21

30 Haziran 2011 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2011 yılında FC St. Gallen

8 Ağustos 2012 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2013 yılında FC St. Gallen

31 Temmuz 2013 yılında St. Gallen U21

30 Haziran 2014 yılında ara verdi

20 Temmuz 2015 yılında FC Balzers

1 Temmuz 2016 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2017 yılında SV Ried

6 Şubat 2018 yılında Blau Weiss Linz

30 Haziran 2018 yılında SV Ried

1 Temmuz 2018 yılında FC Vaduz

17 Ağustos 2022 yılında Apollon Smyrnis

Gabriel Luchinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Luchinger şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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