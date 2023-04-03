Gabriel Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel Miranda 30 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Silva Miranda şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel Miranda Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos FC U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos FC U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Miranda'nin Santos FC U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Gabriel Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Santos FC U20
Gabriel Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel Miranda şuan Santos FC U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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