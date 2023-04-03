Gabriel Oualengbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Oualengbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Oualengbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Oualengbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Oualengbe 21 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa,Orta Afrika Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Oualengbe Bisse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Oualengbe Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IVECA yapmaktadır. Gabriel Oualengbe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Oualengbe'nin Paris FC B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Oualengbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Oualengbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Oualengbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Oualengbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Paris FC U19

1 Temmuz 2022 yılında Paris FC B

Gabriel Oualengbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Oualengbe şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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